Bruce Wilis Tegaskan Die Hard Bukan Film Natal

Jakarta: Aktor kawakan Bruce Wilis akhirnya memberi jawaban atas debat panjang soal film Die Hard. Seperti diketahui, film Die Hard selalu diputar dalam momen libur Natal. Hal itu membuat film laga ini kerap diledek sebagai film natal.



Willis sudah terlibat sejak film Die Hard pertama yang dirilis tahun 1988. Dalam perkembangannya, dia menjadi ikon dari Die Hard itu sendiri.

Tampil dalam The Comedy Roast of Bruce Willis, acara yang dibuat untuk meledek Willis, akhirnya sang aktor menegaskan soal film Die Hard."Die Hard bukanlah film Natal," kata Willis sebelum menutup acara dengan bermain harmonika.Ini bukan kali pertama perdebatan Die Hard sebagai film Natal muncul. Sebelumnya perdebatan ini pernah dibahas pengguna Twitter. Film yang tidak menampilkan unsur Natal dianggap bukan film Natal, tetapi banyak yang menganggap film yang tayang pada libur Natal adalah film Natal. Sang penulis naskah Die Hard kemudian menanggapi perdebatan itu dengan pernyataan yang membuat pengguna internet kian riuh."Bagaimana mungkin ini tidak masuk film Natal? Dengan perempuan melahirkan sesuatu yang penting," tukas penulis naskah Steven E. de Souz.Film Die Hard terbilang sukses secara komersial, seri film ini dibuat sampai judul kelima, dengan urutan Die Hard (1988), Die Hard 2 (1990), Die Hard with a Vengeance (1995), Live Free or Die Hard (2007) dan A Good Day to Die Hard (2013).(ASA)