Bohemian Rhapsody Pecahkan Film Biopik Musik Terlaris di Dunia

California: Bohemian Rhapsody, film biopik tentang Freddie Mercury dan grup musiknya Queen, memecahkan rekor baru pada awal Desember 2018. Baik di lingkup negara asalnya maupun dunia, film yang dibintangi Rami Malek menduduki peringkat pertama sebagai film biopik musik terlaris.



Menurut data Box Office Mojo, hingga akhir pekan kelima penayangan (2 Desember), pendapatan kotor Bohemian Rhapsody dari bioskop AS telah mencapai USD164,44 juta. Hingga Kamis kemarin (13 Desember), angka tersebut telah naik menjadi USD176,29 juta atau Rp2,57 triliun.



Capaian komersial itu melampaui film biopik musik terlaris sebelumnya di AS, yaitu Straight Outta Compton dengan pendapatan USD161,19 juta. Film ini dirilis pada 2015 dan berkisah tentang grup gangsta rap N.W.A serta kelima anggotanya, Eazy-E, Ice Cube, Dr. Dre, MC Ren, dan DJ Yella.



Tiga film biopik musik AS terlaris berikutnya, jika tidak menghitung nilai inflasi, adalah Walk the Line (Johnny Cash dan June Carter), I Can Only Imagine (MercyMe), dan Ray (Ray Charles).



Dalam lingkup global, pendapatan Bohemian Rhapsody sebenarnya sudah jauh melampaui Straight Outta Compton. Total pendapatan akhir Straight di bioskop seluruh dunia adalah USD201,63 juta, sedangkan Bohemian sudah mencapai USD606 juta.



Dari puluhan negara tempat film Bohemian dirilis, pendapatan terbesar datang dari Korea Selatan dan Inggris dengan nilai lebih dari USD50 juta. Berikutnya ada Jepang dengan USD38 juta, Prancis dengan USD28 juta, Autralia dengan USD25 juta, dan Spanyol dan Jerman dengan USD21 juta.

