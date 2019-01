Tiga Film Netflix Paling Laris di Tahun 2018

Los Angeles: Platform nonton berbayar Netflix selama setahun belakangan menjadi alternatif medium nonton film. Belum lagi ditambah judul-judul film yang menarik.



Mengutip NME, Netflix merilis tiga judul film orisinil paling laris tayang di tahun 2018 periode 1 Januari hingga 28 November. Tiga judul itu yakni komedi romantis The Kissing Booth, To All the Boys I've Loved Before, serta film biopik Roxanne Roxanne yang mengisahkan rapper Roxanne Stante.

Hampir 50 persen penonton Netflix kembali menyaksikan The Kissing Booth dan To All the Boys I've Loved Before. Namun, Netflix tidak merilis angka pasti berapa yang menyaksikan dua film itu lebih dari sekali.Film Netflix seperti melahirkan beberapa aktor baru di industri film. Sebut saja Noah Centineo dan Lana Condor yang sukses merebut hati penonton dengan kisah asmara manis yang disadur dari novel besutan Jenny Han.Berkat film ini, eksistensi Noah sebagai aktor melambung bahkan digandeng bermain bersama aktor papan atas Kristen Stewart dan Elizabeth Banks dalam film reboot Charlie's Angels.Kabar terbaru, sekuel To All the Boys I've Loved Before tengah dikerjakan tim produksi. Seperti diketahui, film ini adalah judul pertama dari trilogi novel Jenny Han. Masih ada P.S. I Love You dan Always and Forever.(ELG)