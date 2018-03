Mark Hamill Menyesal Perdebatan Produksi Star Wars Terungkap ke Publik

California: Selama film Star Wars: The Last Jedi dikerjakan, Mark Hamill memberi pernyataan negatif ke publik beberapa kali, mengenai rasa tidak puas atas kisah dan penokohan Luke Skywalker terbaru oleh penulis-sutradara Rian Johnson. Tiga bulan setelah film dirilis, Mark menyesal telah membuat kisah perdebatan produksi ini menjadi konsumsi publik.



Dilansir dari AV Club, Mark menceritakan hal ini saat menjadi tamu dadakan dalam salah satu sesi di SXSW 2018. Dia bergabung bersama Rian dan tim produksi The Last Jedi usai pemutaran The Director and The Jedi, film dokumenter tentang pembuatan film The Last Jedi.

Mark dan Rian bercerita banyak hal. Salah satunya adalah soal perdebatan mereka terkait tokoh Luke Skywalker."Aku bilang ke Rian, aku punya begitu banyak ide buruk yang ingin aku bagi, dan mungkin dari ribuan, dia akan menemukan satu dua yang disuka. Tak ada bedanya juga dengan George (Lucas)," kata Mark sebelum memberi beberapa contoh ide saat mengerjakan Return of the Jedi (1983) bersama George.Menurut Mark, dia tak ubahnya seperti asisten bagi juru masak. Koki punya resep tersendiri untuk dimasak bersama-sama dengan harapan para penonton akan menikmati. Namun karena rasa memiliki, kadang asisten bertindak terlalu jauh."Sama halnya seperti kebanyakan dari kalian, aku merasa punya investasi di situ, aku punya sedikit rasa memiliki, yang mana ini bercanda karena bukan aku yang punya, tetapi Disney. Namun kalian peduli," ungkap Mark."Itulah yang terjadi dengan film-film ini. Maafkan aku telah menurunkan pertahanan dan mengungkap pernyataan itu sebelumnya, yang seharusnya tetap menjadi kenangan produksi dan tidak tersebar ke publik. Aku membuat pernyataan sebelum dapat menonton film jadinya," lanjutnya.Mark juga mengaku telah salah menilai film. Setelah menonton sendiri filmnya, dia menyebut film ini punya kompleksitas lebih banyak dibanding film-film sebelumnya."Aku pikir film ini menakjubkan, mengejutkan, menantang. Film ini punya humor dan mungkin adalah film Star Wars paling kompleks sejak Empire (Strikes Back). Aku harus menyampingkan perasaanku dan mencoba sebaik mungkin menyadari visi sutradara," tukasnya.Mark telah bermain sebagai Luke Skywalker dalam lima film Star Wars, yaitu trilogi pertama dan dua episode dalam trilogi ketiga. Kemungkinan besar dia masih akan kembali untuk episode IX yang akan dirilis pada 2019.(DEV)