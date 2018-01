Film Horor The Shining akan Punya Sekuel

Los Angeles: Kisah film horor klasik adaptasi The Shining akan berlanjut dalam film sekuelnya, Doctor Sleep. Sekuel ini juga merupakan adaptasi dari novel berjudul sama karya Stephen King.



Menurut laporan The Wrap, sumber terdekat proyek menyebut bahwa Warner Bros telah merekrut Mike Flanagan sebagai sutradara. Mike juga akan menulis ulang naskah yang sebelumnya digarap oleh Akiva Goldsman.

Novel The Shining dirilis 1977 dan mencapai sukses komersial. Film adaptasinya digarap Stanley Kubrick dua tahun kemudian dan digadang sebagai salah satu film horor paling seram.Kisahnya mengikuti Jack (Jack Nicholson), penulis ambisius yang juga bekas pecandu alkohol. Demi mendapat inspirasi, dia bekerja sebagai penjaga sementara resor terpencil yang ternyata angker. Atas pengaruh supranatural, Jack menjadi ancaman maut bagi istri (Shelley Duvall) dan anaknya (Danny Lloyd).Doctor Sleep, kisah lanjutannya dimulai ketika anak Jack, Danny Torrance berusia 40-an dan bertemu iblis yang juga ditemui ayahnya di buku pertama. Novel ini dirilis pada 2013.Proyek adaptasi sekuel ini akan diproduksi di bawah naungan Warner Bros dengan produser eksekutif Akiva Goldsman. Trevor Mercy dan Jon Berg akan menjadi produser.Sebelumnya Mike telah mengerjakan sejumlah film horor, meliputi Oculus, Before I Wake, Ouija: Origin of Evil.(DEV)