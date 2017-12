Karen Gillan Latihan Keras untuk Film Jumanji: Welcome to the Jungle

Los Angeles: Aktris Karen Gillan terbiasa dengan peran yang menguras fisik, mulai dari menuruni koridor di Doctor Who hingga bertempur di Guardian of Galaxy. Namun, peran terbarunya di Jumanji: Welcome to the jungle jauh lebih menguras fisik.



"Aku tidak pernah berlatih lebih keras dari ini untuk film manapun," katanya. "Bahkan dalam film Marvel manapun, dimana saja," kata pemeran Ruby Roundhouse itu seperti dilansir Hollywood Reporter.

"Untuk film ini aku harus melewati seluruh pertarungan dalam satu kali pengambilan gambar. Itu membutuhkan sangat banyak latihan dan sangat merasa terbantu dengan adanya para pemeran pengganti," tambahnya.Dalam kesempatan yang berbeda, Gillan mengungkapkan lebih detail soal perannya."Kau akan mengira dia adalah gadis yang sangat percaya diri dan jahat, tetapi yang terjadi justru malah kebalikannya," pungkas Gillan.(DEV)