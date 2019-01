Film Glass Pimpin Box Office Dunia

California: Glass, film ketiga dalam trilogi Unbreakable garapan sutradara M Night Shyamalan, memimpin perolehan box office dunia selama akhir pekan lalu, yang sekaligus menjadi akhir pekan pertama filmnya tayang. Selama sampai hingga lima hari hingga Minggu, 20 Januari 2019, Glass meraup pendapatan kotor sekitar USD89 juta atau Rp1,26 triliun.



Menurut data Box Office Mojo dan comScore, nilai tersebut didapat dari bioskop domestik AS-Kanada sebanyak USD40,5 juta dan dari bioskop puluhan negara lain USD48,5 juta. Film-film besar lain, termasuk yang sudah tayang sejak Desember 2018, mulai tersisihkan.

Bumblebee menambah angka pendapatan USD25,56 juta dari seluruh dunia selama akhir pekan terakhir (18-20 Januari). Total pendapatan hingga kini adalah USD412,34 juta atau sekitar Rp5,86 triliun. Kendati pendapatan ini cukup besar, nilainya lebih kecil dibanding lima film Transformers sebelumnya.Dalam periode sama, Aquaman menambah angka USD24,6 juta. Total pendapatan adalah USD1,063 miliar atau sekitar Rp15,13 triiliun. Dengan capaian ini, Aquaman menjadi film adaptasi komik DC terlaris kedua di dunia. Film terlaris pertama di dunia adalah The Dark Knight Rises (2012) dengan capaian USD1,084 miliar.Film-film rilisan studio Hollywood lain yang menambah angka belasan juta dolar selama akhir pekan terakhir adalah Escape Room, Dragon Ball: Super Broly, Bohemian Rhapsody, Spider-Man: Into the Spider-Verse, Ralph, Breaks the Internet, Marry Poppins Returns, dan How To Train Your Dragon: The Hidden World.Bohemian Rhapsody telah menembus angka pendapatan USD798 juta dari seluruh dunia. Dalam kategori biopik musik, film yang dibintangi Rami Malek ini adalah yang paling laris.(ASA)