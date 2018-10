Film Terbaru Tom and Jerry Mulai Syuting Tahun Depan

Jakarta: Warner Bros. perlahan mendaur ulang karya animasi besutannya. Kisah perseteruan kucing Tom dan tikus Jerry yang populer akan diangkat ke layar sinema dalam bentuk live-action animasi hybrid.



Serial kartun Tom and Jerry berkisah tentang kucing dan tikus dalam satu momen tidak pernah akur. Dalam versi animasi, mereka menghibur menggunakan olah tubuh tanpa dialog percakapan. Komedi yang ditawarkan pun berupa slapstick.

Dikutip dari Variety, Tom and Jerry mulai syuting perdana pada 2019. Pihak Warner Bros. dan Warner Animation Group (WAG) telah melakukan negosiasi dengan Tim Story untuk menyutradarai film Tom and Jerry. Produser kreatif film animasi Scooby-Doo Chris Columbus ikut terlibat dalam proyek ini.Warner tampak begitu antusias mendaur ulang karya animasi dalam bentuk live-action. Sebelumnya pada 2013, WAG memproduksi The Lego Movie.Sementara itu dua proyek film animasi lain Scoobby-Doo dan Flinstone juga akan didaur ulang. Film animasi terbaru Scooby-Doo akan dirilis pada 15 Mei 2020 yang sebelumnya dijadwalkan tayang pada 21 September 2018.(ASA)