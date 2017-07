Metrotvnews.com, Jakarta: Christopher Nolan dikenal sebagai salah satu sineas berbakat di dunia. Dia sudah membuktikan karya-karyanya yang sukses di pasaran.



Sepanjang perjalanan kariernya di industri perfilman, tak terhitung film layar lebar yang berhasil menembus Box Office dunia.

Christopher Nolan tahun ini kembali dengan film berjudul Dunkirk yang baru saja tayang di Indonesia. Film ini dibintangi oleh aktor-aktor Hollywood papan atas seperti Tom Hardy, Mark Rylance, Fionn Whitehead, dan penampilan spesial dari Harry Styles, personel One Direction."Film-film Christopher Nolan memang selalu menarik perhatian. Gaya penyutradaraannya yang unik membuat orang selalu penasaran dengan film-film garapannya. Hadirnya Dunkirk diharapkan dapat menjadi salah satu film terbaik Nolan yang mampu berjaya di puncak Box Office," ungkap Sudhir Syal, Co-founder dan CEO BookMyShow Indonesia dalam keterangan tertulisnya.Dilansir dari Box Office Mojo, berikut 5 film terlaris Christopher Nolan sepanjang perjalanan kariernya di industri film :Pendapatan kotor: Rp 14 triliunFilm ketiga dari trilogi Batman ini ternyata didapuk menjadi yang terlaris di antara film-film Christopher Nolan lainnya. Dengan biaya produksi Rp 3,3 triliun, film ini mampu meraup keuntungan hingga empat kali lipat. Sejauh ini The Dark Knight Rises adalah film superhero terakhir yang disutradarai Christopher Nolan.Pendapatan kotor: Rp 13 triliunSalah satu trilogi film Batman kembali menjadi yang terlaris ke-2 dalam daftar film arahan Christopher Nolan. The Dark Knight adalah pertama kalinya tokoh ikonik Joker yang diperankan Heath Ledger muncul. Film ini mampu mendapatkan penghasilan Rp 13 triliun dari seluruh penayangannya di berbagai negara dengan biaya produksi Rp 2,4 triliun.Pendapatan kotor: Rp 10,3 triliunInception dianggap sebagai salah satu film cerdas yang disutradarai Christopher Nolan. Film yang dibintangi oleh Leonardo Dicaprio ini masuk dalam jajaran film yang membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi saat menonton. Dengan biaya produksi Rp 2 triliun, film ini mampu mengantongi pendapatan sekitar Rp 10,3 triliun dari penayangannya di seluruh dunia.Pendapatan kotor: Rp 8 triliunChristopher Nolan kembali memproduksi film yang membutuhkan konsentrasi tinggi untuk memahami alur ceritanya. Meski tidak semua orang dapat mengerti film ini, Interstellar ternyata masih mendapatkan tempat di hati masyarakat. Hal ini terbukti dari keuntungan filmnya yang mencapai angka Rp 8 triliun dengan biaya produksi hanya Rp 2 triliun.Pendapatan kotor: Rp 4,9 triliunMasuknya Batman Begins dalam jajaran film terlaris yang disutradarai Nolan membuktikan bahwa trilogi Batman menjadi karyanya yang paling sukses. Dengan biaya produksi hampir Rp 2 triliun, film ini mampu menghasilkan keuntungan lebih dari 2 kali lipat dari penayangannya di seluruh dunia.(ELG)