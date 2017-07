Simak Dunia Horor Stephen King dalam Trailer Film IT

Metrotvnews.com, Jakarta: Warner Bros Pictures telah merilis trailer terbaru untuk film horor IT. Film garapan sutradara Andres Muschietti ini merupakan adaptasi dari novel horor berjudul sama karangan Stephen King.



Novel IT dirilis pada 1986 dan kerap disebut sebagai novel Stephen King paling seram. Den of Geek misalnya, menilai bahwa kekuatan utama novel ini adalah kehadiran segala sifat jahat dari penjahat yang sulit dipahami, termasuk tujuan tindakannya. Ketakutan itu mampu menghantui setiap anak hingga mereka menyadari ihwal kematian mereka sendiri.

Kisah film adaptasinya mengikuti kelompok tujuh anak di kota kecil bernama Derry. Mereka mendapat teror dari monster bernama It, yang menampakkan diri dalam wujud badut bernama Pennywise (Bill Skarsgard). Monster ini bertanggung jawab atas berbagai kasus pembunuhan di masa lalu dan muncul setiap tiga dekade untuk menyasar korban yang kebanyakan anak-anak.Giorgio (Jackson Robert Scott), adik salah satu dari tujuh remaja, adalah korban hilang pertama setelah monster Pennywise muncul kembali di kota. Mereka lantas menyelidiki kasus tersebut, tetapi mereka juga telah menjadi target monster berikutnya. Monster It menampakkan diri ke mereka dalam beragam wujud sesuai imajinasi ketakutan masing-masing.Lewat trailer 2,5 menit yang baru saja dirilis, kita dapat menyimak situasi horor kota Derry yang dibangun dalam film IT. Pada bagian awal, seorang tokoh mendeskripsikan sikap polos anak-anak yang tidak menyadari setiap bahaya yang mengancam nyawa. Namun kepolosan ini segera sirna setelah beberapa anak hilang tanpa jejak. Kepolisian setempat membuat aturan jam malam untuk mencegah anak-anak keluar sendirian.Ada cuplikan adegan bagaimana tokoh George bertemu dengan badut Pennywise. Dalam cuplikan lain, Bill (Jaeden Lieberher) sang kakak bertemu dengan sosok misterius George, yang mengajaknya untuk ikut ‘mengapung'.Berikutnya, tampak cuplikan sejumlah tindakan yang dilakukan ketujuh sahabat serta beberapa aksi badut Pennywise di kota. Pada latar suara, perkataan George 'you'll float too' terus-menerus diulang seperti teror yang tak berkesudahan.Naskah adaptasi ditulis oleh Chase Palmer dan Cary Fukunaga serta Gary Dauberman. Produksi dilakukan oleh New Line Cinema dan hak distribusi dipegang oleh Warner Bros. Beberapa aktor muda lain yang terlibat adalah Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer, serta Nicholas HamiltonIT dijadwalkan tayang di bioskop mulai September 2017.(ELG)