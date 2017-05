Dwayne Johnson Kenalkan Karakter Gorila Film Rampage

Metrotvnews.com, Jakarta: Pegulat dan aktor Dwayne 'The Rock' Johnson memperkenalkan karakter gorila dalam film Rampage lewat unggahan foto di lokasi syuting. Rampage adalah film produksi Warner Bros yang diadaptasi dari video game 1980-an berjudul sama keluaran Bally Midway.



Dalam foto yang diunggah di akun Instagram @therock, tampak Dwayne berfoto bersama Jason Liles yang mengenakan kostum khusus penangkap gerakan dan mimik muka. Jason adalah aktor pemeran gerakan karakter gorila bernama George.

Dwayne, lewat keterangan foto yang cukup panjang, menjelaskan bahwa George adalah satu dari tiga binatang korban rekayasa genetika yang bermutasi menjadi sangat agresif."Semuanya jadi lebih kuat. Ukuran, tenaga, kecepatan, ketangkasan, dan kebrutalan. Salah satu hewan, gorila Albino langka bernama George, adalah sahabatku," kata Dwayne.Dia lantas memuji kemampuan akting Jason dalam menirukan gerakan, bahasa tubuh, dan berbagai emosi gorila. Dia juga mengaku terpukau dengan teknologi motion capture dari WETA Digital, yang juga bekerja untuk proyek film War for The Planet of the Apes (Matt Reeves, 2017) dan Avatar 2 (James Cameroon, 2020)."Dengan semua teknologi keren di film kami, hal pertama yang akan kamu alami ketika menonton adalah KESENANGAN. Karena ketika sahabatku, George tidak senang, aku pun demikian. Dan ketika kami sedang tidak senang, orang-orang jahat jadi santapan kami," kelakar Dwayne.Film Rampage bercerita tentang ahli primata Davis Okoye (Dwayne) yang menjauh dari manusia tetapi dekat dengan binatang. Karena suatu kesalahan eksperimen, tiga binatang menjadi buas dan menghacurkan kota. Davis pun bekerjasama dengan pakar genetik untuk mengamankan obat penawar, demi menyelamatkan kota dan sahabatnya George.Film arahan Brad Peyton ini telah mulai syuting dan dijadwalkan tayang pada 20 April 2018.(ELG)