Lebih Dekat dengan Karakter Guardian of the Galaxy Vol 2

Metrotvnews.com, Jakarta: Film Guardians of the Galaxy Volume 1 bercerita tentang perebutan batu bertuah warna ungu yang akhirnya dimenangkan oleh Peter Quill dan kawan-kawan. Seri kedua GOTG akan menyorot lebih dalam hubungan antar karakter dan siapa mereka di masa lalu.



GOTG 2 ditayangkan di bioskop Indonesia mulai hari ini. Sebelum menonton, ada baiknya menyimak kembali siapa saja tokoh dalam tim penjaga galaksi dan apa yang mereka lakukan terakhir kali di film pertama.

Peter (Chris Pratt) adalah anggota terbaik dari kelompok alien penyelundup pimpinan alien warna biru Yondu Udonta (Michael Rooker). Suatu ketika dia diminta mencuri batu bertuah warna ungu tetapi kemudian harus berebut dengan Gamora.Peter adalah anak yatim yang tidak mengenal identitas ayahnya. Dia berasal dari Missouri (planet Bumi) dan diculik serta dibesarkan oleh Yondu. Dia terlampau fanatik pada walkman dan kaset pitanya berisi campuran lagu retro Bumi tahun 1960-1990. Sebelum ibunya meninggal, Peter mendapat kado berupa kaset pita kedua.Gamora (Zoe Saldana) adalah alien berwarna hijau. Dia juga anak yatim dan dibesarkan oleh bos penjahat Thanos untuk jadi pembunuh. Dia diperintahkan untuk merebut batu bertuah ungu dari tangan Peter. Gagal merebut, Gamora justru dipenjara bersama Peter, Rocket, dan Groot, yang kemudian mempertemukannya dengan Drax.Gamora beberapa kali dirayu oleh Peter, tetapi menanggapinya dingin. Kadang dia mencerna ungkapan bahasa secara harafiah. Gamora juga punya saudara tiri bernama Nebula, yang sama-sama dibesarkan oleh Thanos. Keduanya tidak pernah akur karena suatu hal.Rocket (pengisi suara Bradley Cooper) adalah rakun semi robot yang menjadi pemburu hadiah bersama rekannya Groot. Rocket sengaja dibuat untuk menjadi petarung yang menguasai mesin, pesawat, dan persenjataan. Dia disuruh Yondu untuk membawa kembali Peter karena dianggap telah menyeleweng.Rocket terlampau emosional dan mempunyai masalah dengan temperamen. Dia marah karena sering dihina dan direndahkan. Tidak semua makhluk menyebutnya sebagai rakun.Groot (pengisi suara Vin Diesel) adalah makhluk terbuat dari kayu. Dia menjadi rekan kerja Rocket tetapi kerap melakukan kesalahan karena tingkat intelejensi yang kurang. Dia hanya bisa berkata 'I am Groot' tetapi dengan intonasi berbeda untuk menunjukkan maksud. Hanya Rocket yang dapat memahami maksudnya.Dalam film pertama, Groot mati karena melindungi kawan-kawannya ketika pesawat jatuh ke Planet Xandar. Kemudian Rocket menanam salah satu ranting tunas dan tumbuhlah bayi Groot.Drax (Dave Bautista) adalah tahanan penjara Xandar yang keluarganya telah mati dibunuh penjahat Ronan (Lee Pace). Dia bertemu Gamora di penjara dan bermaksud membunuhnya karena keterlibatan Gamora dengan Ronan dan Thanos, tetapi dihentikan oleh Peter.Temperamen Drax kerap tak terkontrol karena nafsunya untuk membalas dendam kematian keluarga. Drax juga tidak memahami bahasa perumpamaan atau kalimat implisit. Dia mencerna secara harafiah perkataan Peter dan tokoh-tokoh lain. Pada akhir cerita GOTG 1, Drax mulai menyadari hal ini.Film Guardians of the Galaxy Vol 2 mulai dapat ditonton hari ini di bioskop jaringan XXI, CGV, dan Cinemaxx. Film berdurasi 2 jam 15 menit ini berisi lebih banyak humor, 13 lagu retro dari mixtape baru, dan kilas balik cerita yang agak mengejutkan. Ada beberapa potong adegan tambahan setelah fllm berakhir.(DEV)