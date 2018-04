Jakarta: Selain akting dari para aktor dan aktris, sinematografi dan penyuntingan gambar, ada satu lagi yang vital dalam sebuah film. Tanpa skoring musik yang baik, suatu film rasanya akan hambar.



Musik bisa membangun sebuah adegan, emosi pemain dan bahkan menciptakan image film itu sendiri. Di Indonesia, terdapat sejumlah penata musik yang handal, salah satunya adalah Bemby Gusti yang mengisi skoring musik dalam Film Pengabdi Setan.

Pria yang juga penggebuk drum grup musik Sore ini mengatakan, skoring musik ini berbeda dengan soundtrack. Baginya, skoring musik bisa membangun karakter dan citra dari film itu sendiri.Dirinya juga telah menangani sejumlah film populer di Tanah Air, seperti Berbagi Suami, Quickie Express, Radit & Jani, Pintu Terlarang, Modus Anomali, A Copy Of My Mind, My Stupid Boss, 3 Srikandi, dan Ini Kisah Tiga.Tak kalah hebatnya, ada satu nama yang sudah tak asing lagi di dunia musik Indonesia, yakni Tya Subiakto. Karyanya telah diakui diberbagai perfilman Indonesia, bahkan musik-musik yang dikeluarkan oleh penyanyi sekaligus musisi terkenal seperti Ari Lasso dan Audi Item.Perempuan yang mengawali karirnya sebagai komposer musik di radio lokal ini, sudah sangat familiar dengan skoring film. Baginya skoring film adalah bidang khusus yang sangat berpengaruh dalam adegan film.Bagi Anda yang sudah pernah menonton film Danur 2: Maddah, masihkah terngiang dengan skoring musiknya? Ya, di balik semua itu tak lepas dari peran Ricky Leonardi. Butuh waktu satu tahun baginya untuk membangun suasana seram dalam film yang diadopsi dari novel karya Risa Saraswati.Banyak genre film yang pernah dia garap skoring musiknya. Sehingga tak heran pada 2016 lalu, penyuka film horor ini mendapatkan penghargaan sebagai Penata Musik Terpuji dalam Festival Film Bandung.Yuk, simak kelanjutannya hanya dalam program IDEnesia dalam episode Melodi Tema di Layar Lebar. IDEnesia akan tayang pada hari Minggu 29 April 2018 pukul 21:30 WIB hanya di Metro TV.(ROS)