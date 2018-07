Akhir Pekan Pertama, Ant-Man & The Wasp Raup Rp2,4 Triliun

Jakarta: Film supehero terbaru dari Marvel, Ant-Man & The Wasp, telah dirilis di sejumlah negara sejak akhir pekan lalu antara 4-6 Juli 2018. Selama tiga hingga lima hari tayang, film rilisan Walt Disney ini meraup pendapatan kotor USD161 juta atau sekitar Rp2,4 triliun dalam lingkup global.



Menurut catatan comScore, hampir setengah dari pemasukan tersebut berasal dari lingkup domestik AS-Kanada dengan capaian USD76 juta dan 4.200-an layar. Pemasukan dari 41 teritori lain di lingkup internasional, termasuk Indonesia, adalah sebesar USD85 juta.

Sementara itu, Incredibles 2 masih punya posisi tinggi di box office AS-Kanada pada akhir pekan keempat penayangan. Film animasi rilisan Walt Disney ini memimpin box office saat dirilis perdana empat pekan lalu. Hingga akhir pekan terakhir, Incredibles 2 berada di posisi kedua dengan pemasukan tambahan USD29 juta. Total pemasukan wilayah internasional mencapai USD772,87 juta atau hampir Rp11 triliun.

Film barat lain yang berada di jajaran atas box office dunia adalah Jurassic World: Fallen Kingdom dari Universal, The First Purge dari Universal, Sicario: Day of the Soldado dari Sony Pictures, Sanju dari Fox International, dan Ocean's 8 dari Warner Bros.

Prestasi komersial Ant-Man and the Wasp pada akhir pekan pertama menambah daftar film-film rilisan Disney yang berjaya di box office domestik akhir pekan tahun ini. Sebanyak 13 dari 27 akhir pekan dikuasai oleh film-film Disney, baik yang dibuat oleh Marvel Studios, Lucasfilm, maupun Pixar.

Ada Black Panther yang memimpin enam akhir pekan berturut-turut, Avengers: Infinity War selama tiga akhir pekan, Solo: A Star Wars Story selama tiga akhir pekan, serta Incredibles 2 selama satu akir pekan.

