Sutradara Michael Gracey Hati-hati Kerjakan Live-action Naruto

: Proyek film adaptasi Naruto versi live-action telah dimulai pada 2015 oleh Lionsgate, tetapi belum ada kabar terbaru selama hampir dua tahun. Belakangan dalam wawancara terbaru, sutradara Michael Gracey membeberkan status terkini proyek tersebut.Debut film Gracey adalah The Greatest Showman yang dirilis pada akhir 2017 lalu. Sebelumnya, dia aktif dalam divisi efek visual untuk sejumlah film sejak 1997. Gracey belum dapat memastikan apakah film keduanya adalah Naruto atau film lain."Aku tak tahu, jujur saja. Kau tahu (Masashi) Kishimoto, yang membuat serial aslinya, dia itu seorang jenius," kata Gracey, dikutip dari Collider."Begitu banyak adaptasi Hollywood atas serial manga populer yang tidak dikerjakan dengan benar. Bagiku, hal sangat penting adalah jika aku akan mengerjakan Naruto, aku ingin benar-benar bekerja dengan Kishimoto dan mendapatkan naskah di mana dia akan melihatnya dan sangat senang atas hal itu. Karena tidak ada lebih paham dunia ketimbang orang yang membuatnya," lanjutnya.Kendati begitu, Gracey mengaku bahwa dia dan tim masih mengerjakan naskah film Naruto. Dia ingin naskahnya sampai ke level yang membuat dia dan tim senang.Gracey juga menyorot soal beberapa proyek adaptasi manga Jepang ke versi Hollywood sebelumnya. Dia menilai versi Hollywood justru menghancurkan versi aslinya. Beberapa manga yang punya versi barat antara lain Dragonball: Evolution, The Last Airbender, Ghost in the Shell, dan Death Note."Hingga naskahnya sampai ke level yang membuat aku senang, aku tak punya minat menghancurkan sebuah waralaba luar biasa, seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Namun aku rasa, hal hebatnya adalah bahwa setiap orang terlibat, mulai dari Lionsgate hingga produser, semua punya pandangan sama. Setiap orang tahu betapa berharga properti ini dan bagiku itu benar-benar menyenangkan," tutur Gracey."Aku suka pekerjaan yang harus aku kerjakan hingga waktu yang tepat. Pada tahap ini, tak ada yang akan menuju produksi sampai kami mendapat naskah yang membuat semua senang. Jadi, apakah ini filmku berikutnya atau bukan, aku tak tahu. Kita semua harus menunggu."Komik serial Naruto ditulis dan diilustrasikan oleh Masashi Kishimoto. Komik berjumlah 72 volume dan terbit dalam kurun waktu 1997-2014. Kisah Naruto telah diadaptasi ke beberapa media, seperti novel, anime atau serial televisi, dan film panjang.