Akhir Pekan Kedua Tayang, Wiro Sableng Raup Rp43 Miliar

Jakarta: Angka penjualan tiket untuk film Wiro Sableng: Pendekar Kapak Naga Geni 212 telah mencapai lebih dari 520 ribu lembar selama sepekan terakhir. Dengan penambahan ini, pendapatan kotor dari box office untuk film ini adalah setara 1,17 juta tiket selama 11 hari tayang.



Dengan asumsi satu tiket senilai Rp37 ribu, jumlah tiket tersebut setara Rp43,42 miliar. Menurut data Katalog Film Indonesia, untuk sementara Wiro Sableng menjadi film Indonesia terlaris kedelapan selama 2018. Hingga Senin, 10 September 2018, film ini masih beredar di 370-an layar.

Dalam periode rilis yang sama, Petualangan Menangkap Petir dari Fourcolours Films hanya menambah penjualan tiket 2.000-3.000 lembar. Total penjualan tiket mencapai 15.704 selama 11 hari tayang atau setara pendapatan kotor Rp581 juta. Film ini masih beredar di dua kota.Dua film terbaru, Udah Putusin Aja! dari Max Pictures dan Jejak Cinta dari produser Jimmy E Alwy D, mencapai angka penjualan tiket di bawah 20 ribu lembar selama empat hari pertama. Udah Putusin Aja! meraup 17.104 lembar dan masih beredar di 67 layar. Jejak Cinta meraup 8.834 lembar tiket dan masih beredar di 11 layar.Sesat: Yang Sudah Pergi Jangan Dipanggil Lagi dari Rapi Films baru saja melewati akhir pekan ketiga tayang. Selama sepekan terakhir, angka penjualan tiket film ini bertambah sekitar 20 ribu. Total selama 18 hari tayang adalah 232 ribu atau setara Rp8,58 miliar.Sultan Agung: Tahta, Perjuangan Cinta (Mooryati Soedibyo Cinema) dan Cinta Sama dengan Cindolo Na Tape (Andi Burhamzah) juga baru saja melewati akhir pekan ketiga tayang. Selama 18 hari, kedua film ini mencapai angka penjualan tiket di bawah 50 ribu lembar.Ketiga film terakhir ini masih beredar di dua hingga enam layar.DOA (Doyok-Otoy-Ali Oncom): Cari Jodoh (MD Pictures), Sebelum Iblis Menjemput (Sky Media), dan Si Doel The Movie (Falcon Pictures) telah resmi turun layar sejak akhir pekan lalu. Capaian akhir Si Doel adalah sekitar 1,75 juta lembar tiket atau setara Rp65 miliar. Capaian akhir Sebelum Iblis Menjemput adalah sekitar 1,12 juta lembar tiket atau setara Rp41,52 miliar.Berikut daftar sementara 15 film terlaris 2018, berdasarkan data terbaru Katalog Film Indonesia per Senin, 10 September 2018.1. Dilan 1990 (6.315.664)2. Danur 2: Maddah (2.572.672)3. Si Doel The Movie (1.757.653)4. #Teman tapi Menikah (1.655.829)5. Jailangkung 2 (1.498.635)6. Sabrina (1.337.510)7. Kuntilanak (perkiraan 1.236.000)8. Wiro Sableng (1.173.608)9. Sebelum Iblis Menjemput (1.122.187)10. Eiffel… I'm In Love 2 (1.008.392)11. Yowis Ben (935.622)12. Rasuk (900.019)13. Target (823.525)14. Sajen (792.892)15. 22 Menit (786.242)(ASA)