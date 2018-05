Mike Myers Siap Garap Sekuel Film Austin Powers

Jakarta: Film komedi aksi Austin Powers siap dibuatkan sekuel. Kabar ini diumumkan oleh penulis naskah sekaligus aktor utama, Mike Myers belum lama ini.



Proyek sekuel Austin Powers akan dikerjakan oleh Mike Myers, kembali bersama dengan sutradara Jay Roach. Ini merupakan kabar gembira untuk para penikmat serial film Austin Powers setelah hampir 20 tahun menanti seri terbaru.

Dilansir dari laman Movie Web, Kamis, 10 Mei 2018, Austin Powers 4 akan dikerjakan berdasarkan sudut pandang Dr. Evil. Sehingga, untuk judul sekuel tampaknya ada pergeseran kata dan berpotensi menggeser nama tokoh utama Austin Powers."Aku akan sangat senang mengerjakan film dari sudut pandang Dr. Evil. Itu bisa jadi Dr. Evil 1, Austin Powers 4, tergantung bagaimana aku mengarahkan... Tolong mulai dikammpanyekan. Terima kasih," kata Myer.Jika benar pengambilan cerita dari sudut pandang Dr. Evil, sekuel film akan berpotensi menarik perhatian mengingat ketiga judul film terdahulunya masih mengandalkan nama Austin Powers, di antaranya Austin Powers: International Man of Mystery (1997), Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (1999), dan Austin Powers in Goldmember (2002).Sayangnya, penonton tidak akan lagi menyaksikan tokoh sidekick Mini-Me yang ikonik menemani Dr. Evil, sejak aktor Verne Troyer yang memerankannya meninggal dunia bulan lalu.Sebelum disibukkan dengan proyek film Austin Powers, film terbaru Myers berjudul Terminal siap dirilis di bioskop Amerika pada 11 Mei 2018. Dalam film tersebut ia beradu peran dengan Margot Robbie dan Simon Pegg.(DEV)